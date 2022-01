Russell Westbrook è così, prendere o lasciare. Non tanto e non solo per la striscia di quattro triple doppia in fila interrotte, ma perché anche in una partita vinta non si pone il problema di sporcare il foglio: il n°0 dei Lakers è sempre pronto a caricarsi sulla spalle la squadra, a mettere energia e fare un sacco di cose sul parquet - con il rischio di andare fuori giri e di sbagliare anche tanto, senza mai perdere convinzione e abbassare la mira rispetto all’obiettivo di fronte a sé. Per quello non potevano che far discutere le sue nove palle perse contro Minnesota, così come il modesto 7/16 al tiro senza bersagli dalla lunga distanza (0/5 da tre punti). Stoccate a cui Westbrook questa volta ha deciso di replicare in maniera diretta, senza fronzoli: “Sono parte del gioco”, ha spiegato, provando a scrollarsi di dosso le continue critiche rispetto al suo inseguire ossessivamente statistiche per riempiere il boxscore.