I New York Knicks hanno vissuto una delle serate più emotive della loro stagione, portando a termine una rimonta da -25 in casa contro i Boston Celtics grazie ai 41 punti di Evan Fournier e suggellata dal canestro sulla sirena di RJ Barrett. Un successo che però ha regalato loro a malapena il decimo posto nella Eastern Conference, l’ultimo buono per il torneo play-in; e per quanto il loro record sia in linea con quello dello scorso anno, la sensazione in casa Knicks è che questa sia una stagione fallimentare in confronto a quella passata. E le critiche si sono concentrate soprattutto su Julius Randle, assolutamente trascinante lo scorso anno in una stagione magica a livello individuale (All-Star, All-NBA e Giocatore più Migliorato) mentre quest’anno non è riuscito a ripetersi, specialmente a livello di percentuali. La sua frustrazione era evidente già il giorno prima della partita ("Non me ne frega niente di quello che dice la gente. Sono io in campo a giocare. Nessuno conosce il gioco meglio di me, perciò non mi interessa quello che tutti dicono") ed è esplosa nell’ultimo quarto della sfida ai Celtics. Dopo che i fischi erano arrivati copiosi nei primi due quarti e mezzo, nel bel mezzo della rimonta un suo canestro è stato accolto dai boati e dai cori del suo nome, ma la sua risposta è stata un pollice in giù nei confronti dei suoi stessi tifosi. E dopo la partita non si è fatto problemi a spiegare il significato del suo gesto: "Devono chiudere la c… di bocca. Avete visto tutti cosa è successo là fuori". Randle ha poi chiuso con 22 punti e 8 rimbalzi, ma dopo la partita è stato il suo gesto a finire al centro delle discussioni dei media di New York: c’è da scommettere che se ne continuerà a parlare ancora per molto.