Una schiacciata clamorosa, probabilmente da 10 in uno Slam Dunk Contest, realizzata da Ja Morant durante il riscaldamento della sfida contro Detroit ha acceso i tifosi NBA sui social network. In tantissimi vorrebbero vedere la stella dei Grizzlies e il suo incedibile atletismo protagonisti della gara delle schiacciate al prossimo All-Star Game di Cleveland (18-20 febbario). Morant è sicuramente uno dei giocatori più spettacolari della lega, con un'esplosività e una capacità di chiudere al ferro unici, e sono arrivati tanti messaggi social per provare a convincerlo. Lui ha però sempre detto di non essere interessato alla gara, ma di essere concentrato solo sulla stagione di Memphis (che nel frattempo è salita fno al quarto posto a Ovest ed ha una striscia aperta di sette vittorie consecutive). Quella schiacciata in riscaldamento - un 360° raccogliendo il pallone al volo in tipico stile All-Star Game - a poco più di un mese dalla partita delle stelle sembrava però quasi una prova generale. A un tifoso che gli ha scritto "Ti prego partecipa!" allegando il video della schiacciata, Morant ha però risposto con una GIF molto eloquente (vedi sotto), in cui ribadisce in modo simpatico di non essere interessato alla gara.