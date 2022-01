Klay torna e Warriors ok, LeBron da 35 non basta

1/20

GOLDEN STATE WARRIORS-CLEVELAND CAVALIERS 96-82 | Il ritorno più atteso dell’anno, quello di Klay Thompson, si trasforma in una festa per gli Warriors, che vincono e si riprendono il primo posto a Ovest in coabitazione con Phoenix. Pur senza Draymond Green (in campo solo per 7 secondi per un problema al polpaccio accusato nel riscaldamento), la difesa dei padroni di casa spegne i Cavs in un terzo quarto da 28-14, concedendo appena 17 punti a Lamar Stevens come miglior realizzatore

VIDEO | GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA