2/20

Alzi la mano chi si sarebbe aspettato di rivedere in campo, e con ruoli non secondari, giocatori come Lance Stephenson, Greg Monroe o Joe Johnson. Ma non solo loro: l’emergenza legata al Covid-19 ha portato le squadre a dare contratti di dieci giorni un po’ a tutti, ripescando anche giocatori come Mario Chalmers (che non giocava dal 2018), Nik Stauskas, Darren Collison, Justin Anderson, CJ Miles e Brandon Knight. Non a caso questa stagione è già quella che ha visto il maggior numero di giocatori scesi in campo nella storia della NBA

TUTTI I GIOCATORI TAGLIATI E CONFERMATI DALLE SQUADRE