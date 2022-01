Cadono le big: Nets, Jazz e Bucks ko a sorpresa

13/13

Si tratta solo della quarta sconfitta in trasferta in tutta la stagione per i Nets, attesi dopodomani a Chicago per la terza di quattro partite in cinque giorni. Kevin Durant ci ha provato guidando i suoi con 28 punti e 10 rimbalzi in 42 minuti di gioco, seguito dai 22 di Irving e dai 21 di Cam Thomas dalla panchina, ma alla squadra di Steve Nash sono evidentemente mancate le energie dopo un tour de force del genere, come dimostrano i soli 3 punti di Patty Mills in 31 minuti di gioco