Washington: rissa in spogliatoio tra due ex Lakers

Washington beffa anche OKC in volata e conferma il suo ottimo record (17-4) nelle sfide in cui la partita si decide negli ultimi cinque minuti. Una vittoria che potrebbe lasciare degli strascichi - negativi - all’interno dello spogliatoio Wizards, dopo quello che è accaduto a fine primo tempo tra Montrezl Harrell e Kentavious Caldwell-Pope; arrivati a un passo dal mettersi le mani addosso e separati prima dai compagni e poi dagli addetti alla sicurezza. Tutto è iniziato in campo, a causa di un mancato passaggio da parte di KCP al suo lungo: un gesto di egoismo sottolineato da Harrell in maniera veemente mentre i due si dirigevano verso lo spogliatoio. Una lite che è proseguita per qualche minuto, fino a quando gli animi non si sono placati in maniera naturale - nonostante gli Wizards abbiano preferito far sostare la sicurezza all’interno dello spogliatoio per evitare che la situazione degenerasse di nuovo. Tornati in campo nella ripresa, entrambi hanno ripreso i propri ruoli senza grossi problemi: Caldwell-Pope autore di 16 punti con tre triple a bersaglio e Harrell da 12 punti e 7 rimbalzi in 24 minuti; entrambi schierati anche nella ripresa, a dimostrazione di come si spera che l’episodio - reso noto da un report di Shams Charania di The Athletic - resti uno screzio e nulla più.