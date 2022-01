8/9

NEW ORLEANS PELICANS-L.A. CLIPPERS 113-89 | Dopo la vittoria all’ultimo tiro contro Minnesota, i Pelicans si godono una serata di assoluto relax distruggendo i Clippers, andando avanti anche di 28 lunghezze in una partita in cui non sono mai stati sotto nel punteggio. Brandon Ingram è il miglior realizzatore di squadra con 24 punti, seguito dai 18+16 di Jonas Valanciunas per rendere inutili i 15 di Terrance Mann e i 12 di Marcus Morris per i Clippers, a cui non è riuscita un’altra rimonta da -25 come quella contro Denver

