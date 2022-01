Crollo Lakers a Denver, Harden trascina Brooklyn

I Lakers subiscono la loro peggior sconfitta nella storia contro Denver (-37) guidata dalla tripla doppia di Nikola Jokic. Brooklyn passeggia contro New Orleans (27+15 per Harden) ma perde Durant per un infortunio al ginocchio. Chicago rimontata nel finale a Boston, Embiid ne segna 32 sul campo di Miami, quinto ko in fila per Atlanta in casa contro New York (17 di Gallinari). Toronto sorprende Milwaukee nonostante i 30 di Antetokounmpo, super Garland chiude con 27 punti e 18 assist (massimo stagionale in NBA)