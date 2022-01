Il lungo di Indiana è uno dei nomi caldi del mercato. Su di lui ci sono i Lakers, ma i gialloviola non hanno molto da offrire per una trade. Per questo - scrive Bleacher Report - in vantaggio per un possibile scambio ci sarebbero ora i Dallas Mavericks. Con la squadra di Los Angeles che dovrebbe virare su obiettivi più "abbordabili"

I Lakers sono sul mercato alla ricerca di giocatori che possano far salire il rendimento della squadra nella seconda parte di stagione, per presentarsi ai playoff con reali ambizioni da titolo. Il lavoro della dirigenza gialloviola non è però semplice, perché con un roster centrato su LeBron James, Anthony Davis e Russell Westbrook (più un veterano come Carmelo Anthony) i margini di manovra sono molto ridotti. Con LeBron e AD da considerare incedibili per scelta, e Westbrook praticamente incedibile a causa di un contratto peantissimo, i giocatori appetibili per altre squadre da poter metter sul piatto sono pochi. Anche per questo - scrive Bleacher Report - è molto difficile che i Lakers riescano ad aggiudicarsi uno dei lunghi più ricercati sul mercato, Myles Turner. Diverse squadre hanno il centro di Indiana (che vorrebbe cambiare aria per la difficile convivenza con Sabonis) tra gli obiettivi, e ad essere 'favorita' alla corsa al giocatore ora sarebbe Dallas. Secondo quanto scrive Eric Pincus, i Mavs sarebbero infatti pronti a offrire ai Pacers Dwight Powell e uno tra Dorian Finney-Smith e Jalen Brunson. Una proposta allettante, che sarebbe impossibile da pareggiare per i Lakers. Considerando che su Turner ci sono anche Minnesota, Portland, New York e Charlotte, un suo arrivo a L.A. appare sempre più difficile.