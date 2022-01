Golden State torna a vincere, Towns spegne il MSG

2/8

"Questo è il momento più bello che io abbia mai avuto al MSG" ha detto Towns dopo la partita, in una sfida particolarmente emozionante per la tutta sua famiglia (nativa del New Jersey) presente sugli spalti per una gara che sua madre Jacquieline, scomparsa nell’aprile 2020 per via del Covid-19, non si perdeva mai. Per lui alla fine ci sono 20 punti con 6/12 al tiro, uno dei cinque giocatori in doppia cifra insieme ai 21 di Anthony Edwarsds, i 17 di D’Angelo Russell, i 14 di Jaylen Nowell e i 10 di Malik Beasley