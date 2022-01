Bradley Beal ha dimostrato più e più volte nella sua carriera lealtà nei confronti degli Wizards - una squadra che non sempre si è dimostrata all’altezza delle ambizioni dell’All-Star di Washington. La rivoluzione Westbrook ha portato l’aggiunta di giocatori interessanti in rotazione, ma senza rendere i capitolini un gruppo che può puntare al titolo NBA - ambizione mai nascosta da Beal, nel pieno della sua carriera e desideroso di competere al più alto livello. È ancora giovane, certo, ma il tempo passa e per fare fortuna probabilmente dovrebbe cambiare aria - intenzione smentita per l’ennesima volta, allontanando da sé ulteriori voci di mercato: “Ogni volta che sento dire che Washington sta costruendo una squadra attorno a me, mi riempio di orgoglio: le altre franchigie non farebbero lo stesso e non c’è nulla di male in questo. Agli Wizards però ho l’opportunità di creare la mia legacy, di lasciare un segno indelebile in una comunità. So di dover crescere ancora e voglio farlo qui, con la mia squadra”. Una dichiarazione d’amore a conferma di come gli Wizards ora siano chiamati a fare di tutto per accontentarlo: un campione di lealtà così non si trova così facilmente in giro.