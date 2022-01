11/20

ATLANTA HAWKS-MIAMI HEAT 110-108 | Terzo successo in fila per gli Hawks, che provano a rilanciarsi in classifica per tornare almeno in zona play-in, distante solo due partite. I 28 punti di Trae Young e i 21 di Kevin Huerter servono a mantenere i 18 punti di vantaggio quasi completamente rimontati dagli Heat, a cui non bastano i 21 di Bam Adebayo e i 19 di Duncan Robinson per sopperire alle assenze di Lowry e Herro. Non è sceso in campo invece Danilo Gallinari, alle prese con un dolore al tendine d’Achille destro

