approfondimento

I Lakers battono i Nets, Clippers rimonta da -35

Da lì in poi è successo l’impensabile: Luke Kennard ha segnato una tripla dal logo di centrocampo per il -3, poi gli Wizards non sono riusciti a rimettere in campo il pallone commettendo una violazione di cinque secondi, e sul possesso dei Clippers Kennard ha segnato di nuovo da tre, questa volta con anche il fallo di Bradley Beal per il 116-115 che i padroni di casa non sono riusciti a ribaltare. Secondo ESPN Stats & Info, nelle ultime 20 stagioni le squadre sotto di sette o più punti con meno di 20 secondi da giocare hanno subito 16.239 sconfitte a fronte di una sola vittoria, quella dei Cavs ai danni dei Magic nel gennaio del 2014 (ma risolta all’overtime, non nei regolamentari come L.A.). E non è nemmeno la prima volta che accade ai Clippers, che nel solo mese di gennaio hanno rimontato 24 punti sia ai Denver Nuggets che ai Philadelphia 76ers, specializzandosi in rimonte impossibili. "Perché continuiamo a farlo? Non ne ho idea. Non vorrei farlo più però. È stato fuori di testa" ha detto l’eroe di serata Kennard, autore di 25 punti insieme ai 29 di Coffey, al suo massimo in carriera, e ai 16 di Terance Mann. Eroi per una sera di una rimonta con pochissimi eguali nella storia della NBA.