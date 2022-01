18/20

Pur essendo arrivato al suo nono anno di NBA e aver vinto tutto quello che c’era da vincere, Antetokounmpo continua a migliorare e ad espandere il suo gioco. Nessuno ha il suo impatto sia in attacco che in difesa, dove può essere il miglior giocatore in campo sera dopo sera. In più sta andando in lunetta come non mai (quasi 11 liberi a partita) realizzandoli con il 72%, togliendo agli avversari anche l’ultima risorsa per cercare di arginarlo