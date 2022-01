I Sacramento Kings sono reduci da cinque sconfitte in fila, inchiodati al 13° posto della Western Conference e intenzionati a rivoluzionare il più possibile un roster che al momento non ha dato i frutti sperati. Per farlo però la dirigenza della California ci ha tenuto a mettere in chiaro che non si seguirà più l’obiettivo di trovare un accordo con Philadelphia per Ben Simmons - vista la richiesta fuori scala fatta dai Sixers; immotivata e ingiustificata rispetto a quelle che sono le contingenze del mercato. Sacramento infatti continua a trattare e scambiare qualunque componente del suo roster, a partire da Harrison Barnes, Buddy Hield e Richaun Holmes - tre profili che potenzialmente hanno un bel po’ di pretendenti in NBA che potrebbero intavolare un’asta pur di metterli sotto contratto. I Kings, che erano quindi la miglior opzione a disposizione dei Sixers, sono venuti meno e con la concomitante ritirata da parte dei Brooklyn Nets (che vogliono tenersi stretti James Harden), diventa sempre più probabile che un’eventuale trade Simmons venga portata a termine durante la off-season. Scenario che non dispiace a Philadelphia - ancora convinta di poter mettere le mani su un profilo di primo livello: staremo a vedere come evolveranno le cose nei prossimi decisivi 13 giorni.