Tyler Herro sta giocando la migliore stagione della sua carriera, fornendo un contributo decisivo per l'ottimo rendimento dei Miami Heat, al momento secondi a Est con 32 vittorie e 19 sconfitte. Il prodotto di Kentucky è al suo terzo anno nella lega, e per la prima volta sta viaggiando a oltre 20 punti di media, segnandone 20.3 a sera con 4.6 rimbalzi, 3.1 assist e il 38.1% dall'arco. Nonostante il record vincente Miami non ha visto però nessun suo giocatore votato tra i titolari per l'All-Star Game del prossimo 20 febbraio a Cleveland. E se sembra scontata la presenza di Jimmy Butler tra le riserve, quelle di Adebayo e Herro non appaiono sicure. Il coach degli Heat Erik Spoelstra ha voluto spendere parole importanti per il suo tiratore, sperando che venga votato dai suoi colleghi. "Mi piacerebbe davvero vedere Tyler Herro diventare un All-Star - ha detto a Sports Illustrated - penso che fin qui abbia avuto un anno da All-Star. Sarebbe fantastico dimostrare che puoi ancora raggiungere obiettivi individuali se la squadra ha successo, anche uscendo dalla panchina. Ci sono molte opinioni diverse su cosa serva per essere considerato un grande giocatore, ma credo si dicano molte cavolate. Si tratta soprattutto di avere un impatto vincente sulle partite. Tyler è stato in grado di farlo, e lo consideriamo il nostro sesto titolare". Venerdì - quando verranno svelati i nomi delle riserve - scopriremo se gli altri allenatori NBA saranno stati d'accordo con Spoelstra.