I quattro possibili sostituti di Ingles ai Jazz

Con l'infortunio di Joe Ingles Utah ha perso una pedina fondamentale del suo gioco per il resto della stagione. L'impatto dell'australiano va infatti molto oltre alle cifre (7.2 punti e 3.5 assist), e senza di lui le ambizioni dei Jazz appaiono ridimensionate. E' per questo che la dirigenza potrebbe intervenire sul mercato per provare a sostituirlo. Il sito americano ClutchPoints ha individuato quattro giocatori che sarebbero adatti al ruolo. Il primo nome è quello di Nicolas Batum. Il francese dei Clippers ha caratteristiche simili a Ingles, e la sua efficienza dall'arco (41.2% dall'arco i stagione) aiuterebbe i Jazz a tenere il campo aperto. Un'altra opzione è quella di Torrey Craig di Indiana. I Pacers sono fuori dalla zona playoff e non hanno reali obiettivi per la stagione, per questo potrebbero essere interessati a uno scambio in chiave futura. Utah invece otterrebbe un giocatore in grado di avere un buon impatto da subito sui due lati del campo (61. punti e 3.6 rimbalzi di media), per mantenere alte le sue ambizioni. Il terzo nome è quello di un altro giocatore dei Clippers, Justice Winslow. Se arrivare a Batum fosse troppo complicato - suggerisce ClutchPoints - i Jazz potrebbero ripiegare sull'ex Memphis e Miami. Anche se Winslow non ha mai mantenuto pienamente le promesse da quando fu selezionato alla decima scelta al draft dagli Heat (quest'anno viaggia a 4.0 punti, 3.5 rimbalzi e 1.4 assists di media), le sue caratteristiche potrebbero fare al caso di Utah. Ultima opzione quella di Corey Joseph dei Pistons. Come Indiana Detroit non ha obiettivi stagionali, e potrebbe essere interessata a scambiare il suo veterano (Joseph è alla decima stagione nella lega). L'ex San Antonio ha un notevole 44.3% dall'arco in stagione (seppur con poco più di due tentativi a partita), e potrebbe essere una buona soluzione, anche se si tratta di un giocatore dalle caratteristiche diverse da Ingles. Le sue capacità di playmaking potrebbero per sopperire all'assenza dell'australiano nei meccanismi offensivi dei Jazz.