Il campione n°7 dei Nets ha chiesto alla dirigenza di Brooklyn di non lasciar partire Harden, sottolineando come sia il Barba l'uomo giusto con cui continuare a provare a vincere il titolo NBA. Una situazione complicata per la franchigia di New York, ben consapevole dei rischi che si possono correre tenendo James Harden in squadra

Dopo le voci filtrate nelle scorse ore che davano James Harden per possibile partente già prima del 10 febbraio, Kevin Durant è intervenuto per confrontarsi con la dirigenza e mettere le cose in chiaro. Stando a quanto riportato da ESPN, il n°7 dei Nets ha sottolineato la sua intenzione di vuole andare avanti avendo in squadra il Barba - uno scenario non del tutto improbabile, qualora l’All-Star ex-Rockets non dovesse essere ceduto nei quattro giorni di mercato che restano a disposizione delle franchigie. Una richiesta quindi che pone il front office di Brooklyn in una situazione delicata: come muoversi di fronte alla ferma volontà del proprio miglior talento di trattenere Harden? Anche perché, presi dall’evolversi della situazione attuale, in pochi hanno sottolineato un aspetto: i 47 milioni di dollari previsti dal contratto nel 2022-23 sono una player option e pare che Harden abbia già comunicato a diverse squadre di primo livello di essere disposto a declinare l’opzione di incassare quei soldi per cambiare franchigia sin da questa estate. Ipotesi che metterebbe duramente alla prova i Nets: staremo a vedere cosa succederà.