10/11

PORTLAND TRAIL BLAZERS-MILWAUKEE BUCKS 108-137 | Tutto facile per i campioni NBA in carica che battono senza affanno i Blazers, guidati da un Giannis Antetokounmpo da 29 punti (18 gare in fila con 25+ punti) e 4 triple a bersaglio (massimo in stagione) in soli 25 minuti di gioco, in cui aggiunge 9 rimbalzi e 6 assist. Al resto pensa la difesa di Portland, definitivamente affondata dal 37-21 con cui si apre la ripresa e incapace di andare oltre i 19 punti con 17 tiri di Simons: per i padroni di casa è il quinto ko in fila

