Non capita spesso che due dirette concorrenti concludano uno scambio di mercato, ma forse è proprio questo movimento che certifica le diverse strade che stanno intraprendendo Portland e New Orleans. Dopo il sorpasso operato dai Pelicans ai danni dei Blazers per prendersi il decimo posto nella Western Conference, l’ultimo buono per il torneo play-in, le due squadre stanno finalizzando l’accordo per portare CJ McCollum in Louisiana in cambio di Josh Hart e scelte al Draft, secondo quanto scritto da Shams Charania di The Athletic. Una mossa che permetterà ai Pelicans, che sin dall’inizio dell’anno non hanno potuto contare su Zion Williamson, di fortificare il loro posto al play-in, di aggiungere un realizzatore che da sette anni consecutivi viaggia sopra i 20 punti di media e che compirà 31 anni solo il prossimo settembre, sotto contratto anche per le prossime due stagioni con un contratto pesante (33.3 milioni nel 2022-23, 35.8 in quello successivo).