Durante un timeout della partita con i Lakers, il coordinatore video dei New York Knicks Scott King ha mostrato qualcosa a Julius Randle sul suo computer portatile. Un video che evidentemente non è piaciuto all’ex All-Star, che ha tirato una manata al pc e poi è andato faccia a faccia con l’assistente, come mostrato da un video diventato virale. Randle ha poi minimizzato quanto accaduto: "Succede sempre, è accaduto anche oggi"

Come se non fosse abbastanza essersi messo contro l’intera tifoseria dei New York Knicks, Julius Randle ha trovato un nuovo nemico: un pc portatile. La stella dei Knicks, al centro di moltissime critiche per un rendimento ben al di sotto di quanto visto lo scorso anno, durante un timeout della partita poi persa all’overtime contro i Los Angeles Lakers ha avuto l’ottima idea di tirare una manata al pc portatile del coordinatore video della squadra, Scott King. Un gesto di frustrazione che le telecamere non hanno mancato di catturare, testimoniando anche il modo decisamente aggressivo con cui Randle si è avvicinato a King, "reo" di avergli mostrato qualcosa che non gli è particolarmente piaciuto. I due, pur limitandosi solo alle parole, sono stati poi divisi da compagni e assistenti allenatori, e l’episodio è già acqua passata. "I computer fanno parte della NBA" ha detto coach Thibodeau, dicendo poi che tra i due c’è un bel rapporto ed è tutto sistemato. "Cose del genere accadono continuamente" ha detto invece Randle dopo la sconfitta di questa notte sul campo degli Utah Jazz, nella quale ha chiuso con 30 punti. "Onestamente, ci sono scambi accesi e diverbi in tutte le partite, ma partono tutte da un atteggiamento positivo. Tutti vogliono vincere e tutti si sfidano l’un l’altro per riuscirci. È divertente. Anche oggi ho tirato una botta al suo pc: non ero arrabbiato, ma l’ho colpito" C’è da sperare che King abbia ancora la garanzia del suo laptop, che uno di questi giorni rischia di avere definitivamente la peggio subendo le ire di Julius Randle.