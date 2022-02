Damian Lillard e CJ McCollum, una delle coppie di guardie più longeve e affiatate dell’intera NBA e simbolo dell’ultimo decennio a Portland, non calcherà più il parquet insieme dopo che nelle scorse ore i Blazers hanno ceduto il n°3 ai New Orleans Pelicans - proseguendo nella direzione di quello che è diventato chiaramente un rebuilding in cui abbandonare ogni velleità di successo in questa stagione (e facendosi fuori “da soli” dalla corsa play-in). Una scelta con cui i Blazers sperano di ridare linfa a un roster usurato da anni di tentativi andati a vuoto, in cui Portland non è mai riuscita ad andare oltre lo scoglio della finale di Conference e in modo particolare dei Golden State Warriors - vera bestia nera della squadra dell’Oregon. Una lunga amicizia sia dentro che fuori il parquet quella tra Lillard e McCollum andata avanti per nove stagioni che il n°0 Blazers ha salutato con un messaggio su Instagram: “Ti sarò per sempre grato per la nostra amicizia e il nostro essere fratelli che è sempre andata oltre tutto. Sapevamo che questo giorno prima o poi sarebbe arrivato, ma questo non ha reso le cose più semplici da affrontare. Mi ha colpito al cuore sapere che non faremo più parte della stessa squadra, ma l’amore per te resterà per sempre! Non posso fare altro che augurarti il meglio”. Da oggi inizia una nuova era a Portland, toccherà capire se riusciranno a farlo accontentando le richieste e le esigenze di un Lillard sempre più impaziente.