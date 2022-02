Rivincita Suns sui Bucks, Doncic ne fa 51

7/15

I Nets per la verità hanno avuto il tiro del pareggio nelle mani di Cam Thomas, autore di 27 punti alla fine, ma la sua tripla non ha toccato neanche il ferro ed è stato deviato a canestro da Blake Griffin per due punti ininfluenti alla fine. Da unica stella rimasta in campo Kyrie Irving ha chiuso con 31 punti, ma il record con lui in campo è di 4-9, complice anche l’infortunio di Kevin Durant. Non è mancato però chi si è tolto dei sassolini dalle scarpe, come Blake Griffin: "Non posso parlare per Philly, ma noi abbiamo preso ragazzi che vogliono essere qui"

VIDEO | GUARDA I 31 PUNTI DI KYRIE IRVING