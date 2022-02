Situazione un po' scomoda per Kevin Durant nel draft per le riserve dell'All-Star Game. Tra i giocatori in lista c'era infatti James Harden, scambiato poche ore prima da Brooklyn con Philadelphia per Ben Simmons (nella trade coinvolti anche Paul Millsap, Seth Curry, Andre Drummond), diventando così, per la seconda volta dopo OKC, un suo ex compagno. La stella dei Nets (che non giocherà l'All-Star Game per infortunio), capitano del team opposto a quello di LeBron James, ha evitato in tutti i modi di selezionare Harden tra le 14 riserve. Arrivato all'ultima scelta, con il Barba e Gobert rimasti sul tabellone, ha spiegato impassibile: "Credo che mi servano centimetri sotto canestro, quindi prendo Gobert". Parole che hanno scatenato la reazione divertita di LeBron (che un po' maliziosamente, consigliato anahce da Barkley, non aveva a sua volta scelto l'ex Brooklyn), che si è coperto la faccia con una cartellina per nascondere una fragorosa risata. Reazione divertita anche da parte dello studio TNT, con Shaq e Barkley, che hanno ironizzato sulla 'bontà della scelta' di Gobert. LeBron, che è quindi rimasto con Harden nel suo Team, ha poi ancora punzecchiato Durant chiedendogli: "Ma James sta bene, giocherà? Ho visto che ha saltato le ultime partite...". Scatenando altre risate in studio, mentre Durant si è concesso giusto una smorfia.