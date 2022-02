L’ostinazione con cui Daryl Morey ha voluto attendere a scambiare Ben Simmons pur di arrivare a James Harden non è sfuggita a nessuno, arrivando a pagare un prezzo piuttosto alto (due prime scelte al Draft, Seth Curry e Andre Drummond oltre all’australiano) per un giocatore che si sarebbe liberato come free agent a luglio, pur con il problema di dover creare spazio salariale per prenderlo. Ma secondo alcuni l’opera di "ricostruzione" dei suoi Houston Rockets non sarebbe finita qui: il reporter Marc Stein, ex ESPN e New York Times, ha scritto infatti che il prossimo obiettivo è quello di assumere anche Mike D’Antoni per la panchina. "La teoria del complotto che sta già facendo il giro della lega è che Morey voglia mettere il nuovo tandem Embiid-Harden nelle mani di D’Antoni, dopo che la sua creatività offensiva aveva catapultato Harden a tre titoli di capocannoniere consecutivi a Houston" ha scritto nella sua newsletter. D’Antoni, che compirà 71 anni a maggio, attualmente ha un contratto da consigliere per i New Orleans Pelicans, ma sarebbe ovviamente disposto a tornare in panchina per guidare una squadra dove è già stato assistente nel 2015-16 creando un rapporto con Embiid.