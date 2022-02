approfondimento

Le date e gli orari dell'All-Star Weekend su Sky

Dopo aver saltato due partite contro Indiana e Philadelphia, LaVine è apparso in difficoltà nell’ultima partita contro Minnesota chiudendo con 5/14 al tiro e con diverse smorfie di dolore in campo e per questo ha deciso di volare a Los Angeles per farsi visitare da uno specialista, saltando le tre partite rimaste prima della pausa per l’All-Star Game. A quanto sembra LaVine pare ancora intenzionato a rispondere alla convocazione per la partita delle stelle, che si è guadagnato per la seconda volta in carriera con medie da 24.6 punti, 4.9 rimbalzi e 4.5 assist, ma considerando quali sono le sue condizioni e il fatto che manca meno di una settimana al weekend delle stelle, sarebbe rischioso scendere in campo per una partita di esibizione. In caso di forfait, sarà il commissioner Adam Silver a decidere il suo sostituto, come già fatto con Kevin Durant e Draymond Green sostituiti da LaMelo Ball e Dejounte Murray. LaVine è stato selezionato per il Team Durant per la partita delle stelle.