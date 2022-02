Le date e gli orari dell'All-Star Weekend su Sky

Parte da questa notte uno degli appuntamenti più attesi della stagione NBA: il weekend in cui tutte le stelle della lega, gli schiacciatori e i migliori tiratori dall'arco si sfidano in una tre giorni all'insegna del divertimento e del talento - con Gianmarco Tamberi protagonista della partita tra Celebrity. Di seguito le date e gli orari della programmazione sui canali di Sky Sport

Abbiamo già scoperto i nomi dei due capitani (sarà di nuovo Team LeBron contro Team Durant), quelli dei titolari e delle 14 riserve - compresi di sostituti causa infortunio - che faranno parte della partita delle stelle. Non solo: la sfida del venerdì notte - il Rising Star, in cui si lascia spazio sul parquet ai giovani talenti nei primi due anni in NBA - cambia formato e diventa un torneo ancora più avvincente (clicca qui per tutti dettagli a riguardo). Il tutto senza tenere conto poi delle sfide del sabato: dalla gara nel tiro da tre punti a quella delle schiacciate, che metterà uno contro l’altro atleti di primissimo livello pronti a garantire spettacolo. Uno show a cui prenderà parte anche Gianmarco Tamberi - invitato al Celebrity Game che lo vedrà impegnato sul parquet contro ex giocatori NBA e personaggi famosi che (proprio come lui) gravitano da tempo attorno al mondo della pallacanestro.

Insomma: tutto pronto per l’All-Star Weekend, uno degli eventi più attesi della stagione NBA. L’appuntamento è dal 18 al 20 febbraio a Cleveland - 25 anni dopo l’ultima volta in Ohio, quando si rese omaggio ai migliori 50 giocatori della storia. In questa stagione la NBA di anni ne compie 75, ulteriore occasione per celebrare la miglior lega di pallacanestro al mondo.

Di seguito le date e gli orari da ricordare:



Nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 febbraio, ore 00.00 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA: Celebrity Game (a cui prenderà parte anche Gianmarco Tamberi)

Nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 febbraio, ore 3.00 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA: Clorox Rising Star (qui tutti i dettagli del nuovo formato della sfida);

Nella notte tra sabato 19 e domenica 20 febbraio, ore 2.00 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA: Tacko Bell Skills Challenge, MTN Dew 3-Point Contest e a seguire AT&T Slam Dunk Contest (questa la lista dei partecipanti)