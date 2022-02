DeRozan meglio di Jordan: come lui solo Wilt

Momento straordinario per DeMar Derozan, che nell'ultima partita ha guidato i suoi Bulls alla vittoria da ex contro San Antonio segnando 40 punti, con 16/24 al tiro e 7 assist. Si tratta della sesta partita consecutiva per lui con almeno 35 punti e il 50% al tiro (per un totale di 232 punti realizzati in sei gare). Numeri straordinari che neanche un'icona come Michael Jordan aveva mai realizzato in carriera. L'unico a farcela è stato un'altra leggenda che detiene vari record della storia NBA (come quello dei 100 punti segnati in una sola partita), Wilt Chamberlain. Il centro ha realizzato per due volte strisce da sei partite con queste cifre, nel 1961 a Philadelphia e nel 1963 a San Francisco. E nella prossima sfida contro Sacramento DeRozan potrebbe addirittura superarlo.

Le ultime sei partite di DeRozan