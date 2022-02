I Milwaukee Bucks si sono mossi solo parzialmente alla deadline del mercato, scambiando Donte DiVincenzo per Serge Ibaka e un paio di seconde scelte ma senza toccare il nucleo chiave del gruppo che lo scorso anno ha vinto il titolo. Un gruppo dal quale in estate se ne è andato PJ Tucker, passato da free agent ai Miami Heat, e che i Bucks non sono riusciti a sostituire compiutamente dopo il fallimento dell’esperimento Semi Ojeleye (spedito ai Clippers insieme a Rodney Hood). Dal mercato dei buyout però sta per arrivare un rinforzo che potrebbe dare loro una grossa mano in ottica playoff: secondo quanto scritto da ESPN, i Bucks sarebbero vicini alla firma di De’Andre Bembry per il resto della stagione. L’ex Atlanta e Toronto è stato tagliato dai Nets per fare spazio ai giocatori arrivati da Philadelphia nello scambio Simmons-Harden, ma non ha fatto male nelle 48 partite in cui è sceso in campo a Brooklyn, chiudendo con quasi 6 punti, 3.2 rimbalzi e 1 recupero di media in meno di 20 minuti a partita, tirando col 57% dal campo e il 41.7% da tre (15/36) e dando spesso sferzate di energia alla squadra con il suo atletismo e la sua verticalità. Non può certamente offrire l’esperienza di un veterano come Tucker, fondamentale soprattutto nella serie dello scorso anno contro Brooklyn davanti a un monumentale Kevin Durant, ma dal mercato dei buyout era difficile aspettarsi molto di meglio, in attesa che Goran Dragic (anche lui accostato ai Bucks, che hanno ancora due spazi liberi a roster) prenda la sua decisione. In ogni caso Bembry servirà anche solamente per fare fronte agli infortuni di Pat Connaughton (fuori almeno un mese per una frattura alla mano) e di George Hill (alle prese con un problema al collo).