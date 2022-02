Ai margini dell'All-Star Weekend da sempre ci sono una serie di incontri, tavole rotonde e meeting nei quali la NBA si dimostra attenta alle ultime novità tecnologiche soprattutto dove queste potrebbero intersecare il cammino di sviluppo (e di crescita su nuove piattaforme) della lega di Adam Silver. Il quale, in prima persona, ha ad esempio presentato Coach Nat (sigla che sta per NBA Augmented Telepresence) in un meeting su Zoom a cui hanno preso parte niente meno che l'ex presidente USA Barack Obama, il presidente dei Toronto Raptors Masai Ujiri e la leggenda NBA Dikembe Mutombo. Coach Nat è una sorta di allenatore virtuale il cui ruolo - sono parole della stessa "creatura" NBA - "è quello di aiutare ad allenare, preparare e sviluppare la prossima generazione di talenti NBA. Conosco tutte le mosse migliori - assicura Coach Nat - e non sono limitato alla bidimensionalità. In più so anche segnare i liberi...", assicura, riferimento auto-ironico visto che a prestare la voce all'allenatore del futuro è quel Shaquille O'Neal mai precisissimo nel corso della sua carriera dalla lunetta. Un O'Neal che da giocatore aveva anche un soprannome - "Superman" - che ispira Coach Nat nella dimostrazione di un'altra delle sue capacità, quella - presa proprio a prestito dal famoso eroe dei fumetti - di poter volare (davanti allo sguardo sorpreso di Silver), in un video che sul profilo IG NBA, in meno di un giorno aveva già collezionato oltre un milione e mezzo di visualizzazioni.