Nell’ultimo quarto dell’All-Star Game, Giannis Antetokounmpo si è reso protagonista di una clamorosa stoppata difensiva, una giocata che di solito non si vede nella partita delle stelle. A farne le spese è stato il suo compagno di squadra Khris Middleton, che dopo la giocata si è girato per chiedere spiegazioni: "Mi sono sentito malissimo, non sapevo fosse lui" ha provato a spiegarsi il due volte MVP

Non capita spesso di vedere una super giocata difensiva all’All-Star Game, ma il nuovo formato con il "target score" nell’ultimo quarto ha il pregio di tirare fuori un po’ di spirito competitivo agli All-Star pur in una partita di esibizione. Ne sa qualcosa Giannis Antetokounmpo, che proprio non aveva intenzione di perdere questa partita tanto da rendersi protagonista di una stoppata clamorosa sul 151-147 per il suo Team LeBron. Il due volte MVP ha avuto tempi di reazione fulminei per andare a stoppare al ferro un taglio backdoor subito alle sue spalle, peccato però che a farne le spese sia stato… il suo compagno di squadra ai Milwaukee Bucks Khris Middleton. Una circostanza davvero curiosa notato anche dall’account Twitter dei Bucks, che ha condiviso il video scrivendo "Ma dovevi per forza farlo al tuo compagno?". "Mi sono sentito malissimo, non sapevo che fosse Khris" ha provato a giustificarsi Giannis dopo la partita. "Stavo guardando la palla, ho sentito qualcuno che mi tagliava le spalle e quando mi sono girato sono andato subito su per stoppare. Poi lui si è girato e mi ha detto: 'Giannis ma sei serio?'. Ma cosa devo fare? Io cerco solo di vincere. È stato divertente comunque, rimane mio fratello" ha concluso con un sorriso.