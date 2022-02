Dopo aver inserito Andre Drummond nello scambio per arrivare a James Harden, i Philadelphia 76ers hanno scelto Willie Cauley-Stein come cambio di Joel Embiid. Per lui un contratto di 10 giorni, cercando di diventare il partner dei pick and roll con Harden

Nel corso della sua carriera James Harden si è sempre trovato a suo agio con un lungo capace di tagliare forte verso il canestro, meglio ancora se capace di giocare sopra il ferro per ricevere i suoi lob. Una tipologia di centro che manca ai Philadelphia 76ers, i quali hanno deciso di correre ai ripari cercando sul mercato: secondo quanto scritto da John Clark di NBCS, i Sixers hanno deciso di mettere sotto contratto per 10 giorni il lungo Willie Cauley-Stein, lasciato libero dai Dallas Mavericks lo scorso 15 gennaio. Il 28enne prodotto di Kentucky, scelto alla numero 6 del Draft 2015, ha faticato a ritagliarsi il suo posto in NBA nel corso della sua carriera e quest'anno ha disputato solamente 18 partite (di cui da titolare), ma offre quel tipo di caratteristiche utili per dare il cambio a Joel Embiid e per diventare il partner prediletto dei pick and roll con Harden — dopo aver ricoperto lo stesso ruolo nelle ultime stagioni a Dallas con Luka Doncic, pur senza entusiasmare. Si tratta comunque di una scommessa a basso costo per i Sixers, che nella seconda metà di stagione dovranno costruire nuovi automatismi in attacco e in difesa con l’inserimento del Barba in cabina di regia.