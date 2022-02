Cuban: “Ora Doncic ha il peso sotto controllo”

Mark Cuban, proprietario dei Dallas Mavericks, ha parlato del rendimento stellare di Luka Doncic nelle ultime settimane, mettendolo in relazione al miglioramento della sua condizione fisica, dopo le critiche di inizio stagione sul suo peso (fonti interne ai Mavs hanno rivelato a ESPN che lo sloveno all'inizo del training camp era 117 kg). "Penso che sia sentito un po' umiliato - ha detto Cuban - credo non gli piacesse essere messo in discussione per il suo peso e altre cose, e alla fine si è reso conto che c'è un livello di disciplina richiesto. Tutti gli atleti al suo livello attraversano cose del genere a un certo punto. Ci sono fasi in cui tutto viene facile e sei abituato ad essere sempre il migliore e ricevere tutti i riconoscimenti. Poi quando qualcosa non va secondo le aspettative devi riconsiderare le cose". Doncic all'inizio di dicembre aveva riconosciuto che il suo stato di forma doveva "tornare in carreggiata", ammettendo di essersi rilassato "forse troppo" nelle settimane tra le Olimpiadi e l'inzio del training camp con Dallas. Da allora Doncic avrebbe perso circa 7 kg, avvicinandosi al peso che aveva da rookie. "Ora sa cosa deve fare - ha proseguito Cuban - alla fine ha capito che se vuole essere il migliore - e so che vuole essere il migliore - ci sono alcune cose che deve controllare. Una volta che ha preso in mano quelle cose, è stato semplicemente inarrestabile".