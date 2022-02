Cousins firma a Denver per il resto della stagione

DeMarcus Cousins, causa età (31 anni) ma soprattutto infortuni, non è sicuramente più il giocatore visto a Sacramento o New Orleans. Ma i suoi centimetri e i suoi chili, uniti alle mani morbide in attacco, possono fare ancora comodo su un campo NBA. E' per questo che dopo la fine del contratto da dieci giorni che lo legava a Denver, la franchigia ha deciso di rifirmarlo fino al termine della stagione. Lo scrive Shams Charania di The Athletics, spiegando che la firma arriverà nei prossimi giorni. Con i Nuggets Cousins ha giocato per ora otto partite, viaggiando a 6.1 punti (con il 29.4% dal campo) e 6.3 rimbalzi di media, in 13.1 minuti sul parquet. Cifre non clamorose, ma comunque utili a una squadra che quando deve fare a meno di Jokic vede crollare il suo rendimento sia in attacco che in difesa. Serviva quindi un centro di riserva per dare respiro al serbo, e quanto fatto vedere fin qui da Cousins è bastato per convincere coach Malone (che lo aveva già allenato ai Kings nel 2013/14) e la dirigenza Nuggets. Il centro aveva fatto ancora meglio nelle 25 partite giocate in precedenza in stagione con Milwaukee, mettendo a referto 9.1 punti con il 46.6% al tiro. A Denver sperano che possa tornare almeno a quell'efficienza in attacco.