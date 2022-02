Dopo due anni di squalifica, il rookie dell'anno del 2010 è pronto a tornare in campo e i Bucks stanno seriamente pensando a lui per allungare la rotazione: un'arma in più a disposizione dei campioni NBA in carica, in vista della lunga volata playoff

Lavoro in palestra per qualche giorno con la squadra, nella speranza di convincere i Bucks a offrirgli un contratto: riparte da qui Tyreke Evans, due anni dopo la squalifica che lo ha tenuto lontano dai parquet NBA, ma non gli ha fatto perdere passione e trasporto per la pallacanestro. La squadra campione in carica, già protagonista con gli arrivi di Bembry e Carter nei giorni scorsi, continua a valutare opzioni per allungare la rotazione e tra di essere è rientrato anche il rookie dell’anno del 2010 - scelto con la quarta chiamata assoluta nel 2009 dai Kings e protagonista per un decennio sul parquet prima della squalifica per utilizzo di sostanze vietate dall’Anti-Drug Program firmato da NBA e NBPA. Nella sua prima stagione nella lega viaggiò a 20 punti, sei assist e cinque rimbalzi di media - cifre mai più raggiunte in carriera e che difficilmente tornerà ad avere sul parquet. Detto questo, il suo contributo in uscita dalla panchina potrebbe essere l’aggiunta necessaria a un roster che ha già dimostrato nei mesi scorsi di poter valere il titolo NBA. E Tyreke Evans potrebbe essere una spinta ulteriore.