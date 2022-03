Dopo aver fatto i conti con i loro infortuni per tutta la stagione, Jamal Murray e Michael Porter Jr. sarebbero vicini al rientro in campo, probabilmente nel mese di marzo per poter essere pronti in vista dei playoff. Due aggiunte di talento che renderebbero i Nuggets al completo e pericolosissimi in ottica post-season

I Denver Nuggets sono in un ottimo momento di forma, reduci da sei vittorie consecutive e stabilmente al sesto posto nella Western Conference, a pari record con i Dallas Mavericks quinti e con 2.5 partite da recuperare agli Utah Jazz per il quarto posto. Ma molte buone notizie sono in arrivo dall’infermeria: secondo quanto riportato da The Athletic e ESPN, sia Jamal Murray che Michael Porter Jr. sarebbero vicini al rientro, possibilmente già nel mese di marzo per poter essere poi nelle migliori condizioni possibili ai playoff di metà aprile. Murray è fuori dall’aprile del 2021 dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, mentre Porter lo scorso novembre si è sottoposto alla terza operazione chirurgica alla schiena della sua vita, dopo un inizio di stagione sotto la doppia cifra di punti con il 36% al tiro e il 21% da tre. Tra i due Porter sembra quello più vicino al rientro, anche perché Murray avrà sulle sue spalle tantissime responsabilità offensive da condividere con Jokic nelle fasi più calde dei playoff. Ma sono comunque notizie positive per una squadra che ha dovuto fare di necessità virtù nell’ultimo anno aggrappandosi a prestazioni da MVP da parte di Jokic, il quale però non ha poi molta fretta. "Preferisco che siano in salute piuttosto che riaverli presto, perciò non ci penso molto. Auguro loro solamente di tornare in salute e al 100%". Come a dire: prendetevela comoda, qui ci penso ancora io. Ma per vincere ai playoff servirà una squadra al completo, e se saranno tutti in salute i Nuggets si candidano a essere la mina vagante dei playoff — anche perché l’ultima volta che hanno avuto le loro stelle al massimo hanno raggiunto le finali di conference nella bolla di Orlando.