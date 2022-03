Tatum batte Morant, Doncic fa 41, tracollo Lakers

11/17

DALLAS MAVERICKS-GOLDEN STATE WARRIORS 122-113 | Seconda vittoria nel giro di cinque giorni per Dallas contro Golden State, con gli Warriors in affanno come Steph Curry - 21 punti e 9 assist con 4/5 dall’arco, ma senza conclusioni dal campo in un quarto periodo giocato per intero (è la terza volta in carriera che resta sul parquet un’intera frazione, ma non tira mai). Non basta il rientro di Klay Thompson - 16 punti con 17 tiri - a evitare la settima sconfitta nelle ultime nove. Serve riavere in fretta Draymond Green a disposizione

