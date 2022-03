Dallas-Sacramento alle 23 su Sky Sport NBA

Otto vittorie nelle ultime dieci per i Mavs trascinati da un Doncic stellare, nominato miglior giocatore del mese di febbraio a Ovest. Lo sloveno è però in dubbio per un problema all'alluce sinistro. Sacramento arriva dal successo sugli Spurs, con Harrison Barnes protagonista. Una sfida da seguire in diretta dalle 23 su Sky Sport NBA, con il commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna

La speranza è di vedere Luka Doncic regolarmente in campo. Il talento sloveno nelle ultime settimane sta regalando spettacolo, ed è fresco di premio di giocatore del mese a Ovest. A febbraio Doncic ha viaggiato a cifre irreali, mettendo a referto 34.7 punti, 10.3 rimbalzi e 8.8 assist di media a partita. Per un problema all'alluce sinistro la sua presenza è però in dubbio e sarà decisa solo a ridosso della partita. Dallas, soprattutto grazie alla sua stella, sta attraversando un grande momento ed è reduce da otto vittorie nelle ultime 10, con tre successi consecutivi nelle ultime uscite, che le hanno permesso di risalire fino al quinto posto della Western Conference. L'ultima vittoria è arrivata contro Golden State, con Doncic che ha messo a referto 41 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. Buono l'apporto anche dell'ultimo arrivato Spencer Dinwiddie, che in caso di assenza dello sloveno dovrà fae gli staodinari. Dall'altra parte Sacramento arriva dal successo su San Antonio 115-112, che ha riscattato la pesante sconfitta subita dai Pelicans (-30). Contro gli Spurs i migliori sono stati Harrison Barnes, autore di 27 punti, e De'Aaron Fox con 26 punti e 9 assist. Sempre positivo anche l'ex Indiana Domantas Sabonis, reduce da una prova da 12 punti, 12 rimbalzi e 6 assist. Dallas parte favorita, anche perché gioca in casa, ma non sono escluse sorprese. Soprattutto se Doncic non dovesse farcela. Appuntamento in diretta dalle 23 su Sky Sport NBA, con il commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna