Finita in manette pochi giorni prima dell'invasione russa in Ucraina, la giocatrice della Phoenix Mercury è stata fermata all'aeroporto di Mosca e trovata in possesso di cannabis dopo un controllo anti-droga: una violazione non da poco in Russia che potrebbe costarle una condanna da cinque a dieci anni di carcere

La stella della WNBA Brittney Griner, che ha giocato nell’ultima stagione per le Phoenix Mercury, è stata arrestata qualche settimana fa per “contrabbando di droga” dalle autorità russe e potrebbe restare in prigione a lungo, rischiando una pena che va dai cinque ai dieci anni di detenzione. Griner infatti, come molte giocatrici fanno, stava prendendo parte alla Eurolega durante la off-season, volando da New York a Mosca (no, non è Antonello Venditti in “Notte prima degli esami”) e bloccata ai controlli in Russia perché in possesso di strumentazione ritenuta illegale in Russia - come i vaporizzatori per fumare l’erba. A quel punto i cani antidroga, annusando il suo bagaglio, hanno trovato cannabis, portando all’arresto immediato del quale ancora non è stato mai comunicato il rilascio.