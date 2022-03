Onu: più di 1,5 milioni rifugiati fuggiti in 10 giorni

Sono più di 1,5 milioni i rifugiati fuggiti dall'Ucraina in 10 giorni, secondo quanto riferisce Filippo Grandi (Onu). "In dieci giorni più di 1,5 milioni di profughi dall'Ucraina hanno attraversato il confine verso i Paesi vicini". Lo scrive su Twitter l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, rilevando come si tratti del più rapido sviluppo di una crisi di rifugiati in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale.