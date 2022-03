3/13

Per lo Spezia iniziativa benefica al fianco di Save The Children. Il 50% del ricavato proveniente dalla vendita dei biglietti di Spezia-Cagliari (in programma sabato 12 marzo alle ore 15.00) verrà devoluto all'organizzazione non governativa che da anni lavora per aiutare bambini colpiti dalle emergenze in tutto il mondo