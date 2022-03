Ai Suns la sfida al top con Miami, nuovo ko Lakers

2/25 ©Getty

"The Greek Freak" però è in una di quelle serate in cui non prende prigionieri: Atlanta aveva vinto i primi due scontri diretti precedenti e allora il n°34 dei Bucks fa in modo che ciò non accada. Per lui alla fine ci sono 43 punti con 12 rimbalzi e 5 assist, un ottimo 15/22 al tiro e ben 17 liberi tirati (12 realizzati). Positivissime anche le prestazioni di Bobby Portis, in doppia doppia con 23 punti e 15 rimbalzi, e Khris Middleton, anche lui a quota 23

VIDEO | GUARDA I 43 PUNTI DI GIANNIS ANTETOKOUNMPO