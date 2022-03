I talenti costretti a lasciare le squadra di pallacanestro russe sono, spiace porre la questione in questi termini, un’occasione di mercato anche per chi vuole rinforzare il proprio roster - come dimostra quanto accaduto nelle scorse ora con i Phoenix Suns; in parziale difficoltà nelle ultime tre settimane dopo che Chris Paul è stato costretto a fermarsi per un problema al pollice che lo costringerà a restare fuori fino al termine della regular season. Situazione in cui la squadra dell’Arizona ha bisogno di allungare la rotazione e concedere minuti anche ad altri per sopperire all’assenza di CP3: la scelta è caduta su Gabriel Lundberg, giocatore danese di talento in uscita dal CSKA Mosca - club lasciato subito dopo l’inizio della guerra tra Russia e Ucraina - e considerato uno dei migliori prospetti rimasti a disposizione dopo la penalizzazione e la decisione di tagliare fuori da ogni competizione internazionale le squadre russe di pallacanestro. Phoenix non se l’è fatto ripetere due volte: two-way contract fino al termine della stagione (farà anche tanta G-League nelle prossime settimane) per un talento che, qualora dovesse funzionare sul parquet, potrebbe tornare utile per qualche spezzone di partita anche ai playoff.