5/29

LE CONSEGUENZE/1



La direttiva della Fifa consentirà agli stranieri di firmare per altri club, ma ci sono ancora dei quesiti da chiarire: come verrà recepita questa regola sia a livello europeo che a livello delle singole federazioni. La scelta è dettata dalla possibilità di permettere ai calciatori di poter lasciare i territori coinvolti nel conflitto e continuare a giocare altrove: difficilmente finiranno in uno dei top-5 campionati, per lo più si tratta di brasiliani che avranno l'occasione di tornare in patria come già richiesto nei primi giorni della guerra