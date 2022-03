Scena surreale al Barclays Center durante il derby tra Nets e Knicks. Sul finire del secondo quarto è apparso Kyrie Irving, che secondo le regole di New York non può lavorare nel settore privato in quanto non vaccinato, ma a cui è permesso — sempre secondo le regole di New York — di sedere a bordocampo come spettatore, muovendosi liberamente nell’arena, anche riunendosi con i suoi compagni in spogliatoio. Anche LeBron James ha twittato: "Non ha senso, free Kyrie"

VIDEO. L'ARRIVO DI KYRIE IRVING