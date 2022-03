Warriors e Curry ko con Boston, Lakers umiliati

5/26

WASHINGTON WIZARDS-DENVER NUGGETS 109-127 | Prestazione efficiente ed efficace per Nikola Jokic che in soli 26 minuti chiude con 29 punti e 13 rimbalzi una partita da +16 di plus/minus, a cui mancano due assist per arrivare in tripla doppia (10/14 al tiro) - leader dei Nuggets nel comodo successo a Washington (il settimo in fila in trasferta, nuovo record di franchigia) contro un avversario che non va oltre i 19 punti di Deni Avdija in uscita dalla panchina. Fondamentale anche i 17 punti di Bones Hyland - uno dei sette giocatori in doppia cifra del supporting cast

