Fascite plantare al piede destro e un infortunio all’anulare destro: sono questi i guai fisici che John Collins si è trascinato dietro per settimane, provano invano a ritornare in campo e costretto a restare fuori “a tempo indefinito” - una prognosi che a meno di un mese dall’inizio dei playoff suona come “stagione terminata”. Una notizia importante anche per Gallinari - chiamato a ricoprire il ruolo da titolare al suo posto per gli Hawks

John Collins, già nelle scorse settimane alle prese con dolore e infortuni vari che ha provato in qualche modo a controllare, resterà fuori per un tempo indefinito (così si legge nel pezzo di Shams Charania di “The Athletic”, un’indicazione che parla molto probabilmente di stagione finita per lui) a causa della fascite plantare al piede destro e di un infortunio all’anulare della mano destra. Fuori dallo scorso 11 marzo e più in generale costretto dallo scorso 13 febbraio a rinunciare più volte a giocare, Collins è stato fermato nelle scorse ore dallo staff medico degli Hawks per evitare un ulteriore riacutizzarsi dei problemi fisici. Senza di lui dunque spazio a Danilo Gallinari - già promosso in quintetto nelle scorse settimane - che tornerà in maniera stabile in quintetto in vista del fondamentale play-in che potrebbe garantire l’accesso ai playoff ad Atlanta (in parte delusa in questa regular season, dopo la finale di Conference conquistata lo scorso giugno).