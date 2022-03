7/8

Serata dolce-amara per LeBron James, arrivato alla partita con 19 punti da realizzare per raggiungere Karl Malone al 2° posto nella classifica marcatori e capace di realizzarne il doppio (38, con 10 rimbalzi e 6 assist) per cominciare il suo inseguimento al record di Jabbar. Difficile però non avere amaro in bocca per la sconfitta, arrivata nonostante i 22 dell’ex Westbrook (salutato con un video tributo): "Un giorno ripenserò a questo momento, ma non riesco a separarlo dalla sconfitta. Avevamo una grande opportunità per trovare ritmo" ha detto James

VIDEO | GUARDA I 38 PUNTI DI LEBRON JAMES