Duke rimonta vincente, Banchero da 19 per coach K

A cinque minuti dalla fine della sfida contro Michigan State, non in molti avrebbero scommesso sulle possibilità di Duke, che oltre a essere sotto di cinque lunghezze era anche priva di uno dei migliori talenti della squadra in AJ Griffin, fuori per un problema alla caviglia. In qualche modo però i Blue Devils sono riusciti a trovare le energie per regalare a un emozionato Mike Krzyewski (che ha già annunciato il ritiro al termine della stagione) un altro giro al Torneo NCAA, rimontando e vincendo grazie soprattutto alle giocate di Paolo Banchero. Il futuro giocatore azzurro ha chiuso come miglior realizzatore della squadra con 19 punti, guidando i suoi a un parziale di 20-6 per decidere la partita e mettendo la firma sul canestro del sorpasso a 2:05 dalla fine con una penetrazione di prepotenza fisica in area.